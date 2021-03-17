شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار المالي للزمالك: لو كنت مسؤول في النادي لرفضت رحيل مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك بيانا يوضح خلاله بعض الحقائق الخاصة به، عقب خسارة الفريق أمام الترجي التونسي أمس الثلاثاء، في الجولة 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال حشيش إن دوره الحالي في اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، يتعلق بالجانب المالي فقط، ولا علاقة له نهائيا بملف كرة القدم.

وأكد: "لو كنت أنا المسؤول عن ملف كرة القدم لرفضت رحيل أي لاعب في فترة القيد خصوصا مصطفى محمد، ولرفضت أيضا ضم أي لاعب جديد. هذا رأيي من الناحية المالية وليس الفنية".

وأشار إلى أنه لو خير بين إعارة مصطفى محمد وبيع عقده لاختار البيع، للاستفادة من المقابل المادي للصفقة في تسديد كل مستحقات لاعبي الفريق.

وشدد على أنه يحب مواجهة المشكلات وليس التهرب منها، "ولا أحب إلقاء اللوم على أحد".

واستطرد: "اللجنة فوجئت فور استلام مهامها بأكثر من 11 عرضا لمعظم لاعبي الزمالك"، لافتا إلى أن هذه العروض شتت اللاعبين وأثرت عليهم نفسيا، مردفا: "وفي المقابل لم يصل للاعبي المنافس أي عرض تقريبا".

وأكد أنه المسؤول عن إتمام التعاقد مع كارتيرون "ماليا وتفاوضيا فقط. هذه هي الحقيقة"، مبينا أنه لا يقول ذلك للهروب من أي مسؤولية، وكرر "دوري مالي فقط".

وقال حشيش إن "كل الظروف كانت ضد الجهاز الفني السابق بقيادة باتشيكو"، مستدركا: "لكنه تعامل بمنتهى ضعف الشخصية وترك بعض اللاعبين الجيدين يرحلون بسهولة، إضافة إلى غياب بعضهم، واعتراض آخرين بلا عقاب أو حزم".

وأوضح أن "الجهاز الفني الحالي وضع خطة فنية مستقبلية، لكن بالإمكانيات الموجودة حاليا، وواثق من نجاحهم لأنهم وضعوا خطة جيدة جدا".

وشدد على أن الخسارة من الترجي ليست نهاية الدنيا -حسب قوله- وتابع: "المهم دعم فريقنا ومساندته، والآمال ما زالت موجودة في التأهل لربع النهائي".

وانتقد إدارة الزمالك، فقال إن مشكلته الرئيسية مع اللجنة الحالية "التأخير في القرارات المهمة بسبب تقنين كل قرار، لكنها جاءت وسترحل دون مخالفة قانونية واحدة عليها، وهذا حدث غير مسبوق في تاريخ النادي لأنهم كلهم رجال قانون".

وكشف عن وجود "مشروعات تاريخية يتم التجهيز لها ستنقل النادي للعالمية، ندرسها بمعرفة بيوت خبرة عالمية، وسيحصد ثمارها المجالس القادمة".

واختتم قائلا: "انتظروا نادي الزمالك الجديد. ستاد نادي الزمالك، شركات الزمالك لكرة القدم، أنا زمالكاوي أخدم النادي بلا عقد أو مقابل أو أي منصب رسمي".