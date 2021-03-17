شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يثير الجدل على «انستجرام».. هل ينتقل إلى ريال مدريد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

زاد إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، من احتمالية وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، في الموسم المقبل، وذلك عقب مشاركته فى احتفالات لاعبى ريال مدريد بعد الفوز والتأهل فى دورى ابطال اوروبا على حساب اتالانتا.

وذلك بعدما وضع إعجابا على صورتين لكل من، سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور، نجمي الميرينجي، على شبكة التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، يظهران فيهما وهما يحتفلان بالتأهل، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أتالانتا الإيطالي، وكانت تقارير إسبانية قد أكدت استعداد ريال مدريد، لدفع 150 مليون يورو من أجل حسم صفقة هالاند.

وصعد الميرينجي لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه أتالانتا في مباراة إياب ثمن النهائي 3-1، أمس الثلاثاء، بعد الانتصار ذهابا 1-0.

وتألق هالاند بشدة هذا الموسم، حيث قاد فريقه أيضا لربع نهائي البطولة القارية الكبرى، على حساب إشبيلية الإسباني.

هالاند لاعب بروسيا دورتموند - صورة أرشيفية