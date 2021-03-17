شكرا لقرائتكم خبر عن الوثيقة المؤقتة تنهي أزمة مصطفي محمد في تركيا بعد حادث السرقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول بقيادة حسام البدري انتهاء أزمة مصطفي محمد مهاجم المنتخب وجالطا سراي التركي بعد فقده لجواز السفر بعد تعرضه لحادث سرقة في تركيا.

تواصل محمد بركات مدير المنتخب مع اللاعب وطالبه بالتوجه الي السفارة المصرية في تركيا لاستخراج وثيقة مؤقتة تمكنه من العودة الي القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب علي ان يتم استخراج جواز سفر له في القاهرة .

واكد محمد بركات انه انهي كافة التصريحات والتأشيرات الخاصة بكل اعضاء البعثة بالإضافة لاستخراج تأشيرات للاعبين خارج القائمة تحسبا للاستعانة بهم في ظروف طارئة بشان فيروس كورونا .

ومن المنتظر أن يعلن البدري قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. .

ويخضع لاعبو المنتخب الي مسحة طبية السبت المقبل أول أيام التجمع للمعسكر المغلق للمباراتين وفي حالة ظهور أي حالات ايجابية ستم ضم لاعبين جدد بدلا منهم .

ويخوض الفريق تدريباته أيام السبت والاحد والاثنين ليلا في نفس موعد مباراة كينيا التى ستقام ليلا في نيروبي تحت الأضواء الكاشفة .