شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن قائمة المنتخب غدا بضم 26 لاعبا و4 حراس مرمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري غد الخميس قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

واستقر حسام البدري علي إعلان القائمة النهائية للمباراتين والتى ستضم عدد كبير من اللاعبين ما بين 26 إلي 28 لاعبا من بينهم 4 حراس مرمي حيث فضل البدري وجهازه المعاون ضم 26 لاعبا علي الأقل تحسبا لظهور أي حالات مصابة بكورونا قبل السفر الي كينيا الذي تقرر ان يكون في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

ويخضع لاعبو المنتخب الي مسحة طبية السبت المقبل أول أيام التجمع للمعسكر المغلق للمباراتين وفي حالة ظهور أي حالات ايجابية ستم ضم لاعبين جدد بدلا منهم .

ويخوض الفريق تدريباته أيام السبت والاحد والاثنين ليلا في نفس موعد مباراة كينيا التى ستقام ليلا في نيروبي تحت الأضواء الكاشفة .