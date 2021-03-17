شكرا لقرائتكم خبر عن نابولى وتشيلسى وآرسنال يستهدفون ضم أشرف حكيمى فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح أليخاندرو كامانو، وكيل اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان، لامكانية الانتقال إلى نابولي الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كامانو، في تصريحات لموقع «كالتشيو ميركاتو» : "انتقال حكيمي إلى نابولي؟ لم لا، بالنسبة لي يعد نابولي الفريق المفضل لقلبي مثل كل الأرجنتينيين، إن مارادونا الأعظم في كرة القدم لعب هناك، وبالتالي لا نستبعد أي شيء بشأن حكيمي في المستقبل».

وكان حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو، وذكرت بعض التقارير أن اللاعب قد يعود إلى ريال مدريد أو يبيعه إنتر إلى ناد آخر، بسبب أزمة النيراتزوري المادية والفشل في دفع أقساط الصفقة للنادي الملكي.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، بأن ناديي آرسنال وتشيلسي، يستهدفان التعاقد مع أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، في الصيف المقبل، حيث يخوض حكيمي موسمه الأول مع النيراتزوري، بعدما انضم له من ريال مدريد في الصيف الماضي، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وبحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، فإن آرسنال وتشيلسي يستعدان للانقضاض على حكيمي في ظل الاضطرابات التي يعيشها إنتر، ورغبة ملاك النادي في بيعه، وأضاف التقرير، أن إنتر يمكن أن يلجأ لبيع حكيمي من أجل جمع الأموال، مشيرا أيضًا إلى أن حكيمي كان على وشك التوقيع لأحد أندية البريميرليج، قبل انتقاله لإنتر.