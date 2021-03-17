شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو غاضب من زملائه في مانشستر سيتي: «لا يمررون الكرة لي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، عن إظهار سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، غضبه من زملائه في صفوف السيتيزينز، عقب مباراة مانشستر سيتى أمام بروسيا مونشنجلادباخ في دورى أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي هزم بوروسيا مونشنجلادباخ، أمس الثلاثاء، بهدفين دون رد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى الدور التالي، بعد أن تفوق أيضا في الذهاب بنفس النتيجة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن أجويرو غادر الملعب غاضبًا عقب انتهاء المباراة، بينما كان يحتفل زملاؤه بالتأهل إلى ربع النهائي، وأشارت إلى أن أجويرو في طريق العودة إلى غرفة الملابس، قال لأحد أعضاء الجهاز الفني باللغة الإسبانية: «إنهم لا يمررون الكرة لي».

وكان أجويرو شارك في المباراة من مقاعد البدلاء لمدة 15 دقيقة، بدلا من زميله البرتغالي برناردو سيلفا.