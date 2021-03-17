شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس إقالة يوفيتش بسبب تأزم الموقف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يدرس مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إقالة البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه بسبب سوء النتائج، والتي كان أخرها التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويرغب مسؤولو الدراويش، في الإطاحة بالمدرب البوسني، بعدما فشل في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في أي مباراة بمسابقة الدوري منذ توليه المسئولية الفنية في شهر فبراير الماضي.
وسوف اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، القرار النهائي بشأن استمرار دراجان يوفيتش، أو إضافة تعديلات على الجهاز الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأصبح الإسماعيلي موقفه صعبًا في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد ١١ نقطة، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 12 هدفًأ وتلقت شباكه 20 هدفًا.
ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلي الأسبوع المقبل، الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 3 إبريل المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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