شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس إقالة يوفيتش بسبب تأزم الموقف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إقالة البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه بسبب سوء النتائج، والتي كان أخرها التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب مسؤولو الدراويش، في الإطاحة بالمدرب البوسني، بعدما فشل في قيادة الفريق لتحقيق الفوز في أي مباراة بمسابقة الدوري منذ توليه المسئولية الفنية في شهر فبراير الماضي.

وسوف اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، القرار النهائي بشأن استمرار دراجان يوفيتش، أو إضافة تعديلات على الجهاز الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأصبح الإسماعيلي موقفه صعبًا في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد ١١ نقطة، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 12 هدفًأ وتلقت شباكه 20 هدفًا.

ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلي الأسبوع المقبل، الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 3 إبريل المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.