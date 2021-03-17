شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائى خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، من حسم مصيره مع النادي الملكي، بحسب تقرير صحفي اسبانى، وذلك بعد فترة طويلة من الشد والجذب بين اللاعب وإدارة النادى، بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس الملكى، بسبب الخلاف الكبير بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد المالية، وخلاف ايضا على مدة التعاقد، لكن من الواضح ان الأمور فى طريقها للمشهد الأخير خلال الأيام القليلة المقبل.



وفوفقا لبرنامج «تشيرنجيتو» الإسباني، فإن راموس سيقوم بالرد على ريال مدريد بقراره النهائي، سواء كان سيرحل أو سيجدد عقده، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن الاقرب استمرار القائد التاريخى للنادى الملكى.



وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن النادي الملكي، لا زال حازما بشأن عرض التجديد، حيث يقدم لراموس عقدا لمدة عامين، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، بينما يريد النجم الإسباني الحصول على راتبه كما هو.

يذكر أن راموس ساهم في صعود الميرينجي لدور الـ8، في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على أتالانتا في مباراة إياب ثمن النهائي 3-1، أمس الثلاثاء، بعد الانتصار ذهابا 1-0.