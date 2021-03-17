شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشكو «نامونجو» لـ«كاف» بعد رش مادة بيضاء على اللاعبين: أصابتهم بالحكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت بعثة فريق نادي بيراميدز بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ضد مسئولي نادي نامونجو التنزاني والمنظمين باستاد تنزانيا الوطني «بنجامين مكابا» بعد الموقف الذي تعرضت له البعثة واللاعبون بعد وصولهم لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفوجئت البعثة برش مادة بيضاء غريبة على ملابس لاعبي الفريق قبيل وصولهم لملعب المباراة، أصابتهم بالحكة في جسدهم وسط شكوى من جميع أفراد البعثة سواء لاعبين أو جهاز فني.

واشتكت البعثة بعد الموقف لمراقب المباراة والمنسق العام، الذي عاين الغرفة وبعد تأكده من وجود المادة البيضاء الغريبة على الملابس أعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق ليستعد فيها لخوض المباراة الهامة، وطلب من مسئولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها للكاف.

واضطرت البعثة قبل المبارة لوضع الملابس والقمصان في المياه لتطهيرها من المادة الغريبة، ووضعها في أرضية ملعب المباراة لتتعرض لأشعة الشمس، وأثبت المراقب الواقعة في تقريره وسمح لفريق بيراميدز بتغيير الزي المتفق عليه بدلا من الأسود الكامل ليظهر باللون الأبيض في الأسود في ظل ما تعرض له القميص الأساسي من وضع مادة غريبة عليه.

وقدمت البعثة شكوى رسمية لمسئولي الكاف وإدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للتحقيق في الواقعة التي سبقت مباراة بيراميدز ونامونجو.