شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مقاتلاً في «عربية ودولية» محاربي الإمارات في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، تنظيم نسختين من الحدث العالمي الجمعة والسبت بصالة «جوجيتسو آرينا» في العاصمة أبوظبي، في سابقة جديدة تضاف لسجل المنظمة الحافل بالإنجازات.

وتقام الجمعة النسخة العربية الثانية من بطولة محاربي الإمارات 17، والتي تشهد إقامة 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً من 12 دولة عربية من بينهم 4 مقاتلين إماراتيين، فيما تقام السبت النسخة 18 من البطولة وتتضمن 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً من 19 دولة عربية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكيتين الشمالية والجنوبية.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة، اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات لإقامة النسختين، بعد وصول المقاتلين إلى أبوظبي، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر شركة بالمز الرياضية بمشاركة البطلين الإماراتيين يوسف الحوسني ومحمد الكثيري، ومشاركة بقية المقاتلين عبر تقنية زووم.

وأعلن في المؤتمر أن النزال الرئيسي في النسخة العربية سيشهد مواجهة بين راني سعدة من فلسطين (11 فوزاً و3 هزائم) ضد عبد العلي حريري من المغرب (12 فوزاً - 2 هزيمة).

فيما يحصل المقاتلون الإماراتيون على حصة الأسد في مجموع النزالات، حيث يشارك محمد يحيى وعبدالله محمد علي ويوسف الحوسني والواعد محمد الكثيري في أول مشاركة له.

وكما أعلن عن الحدث الرئيسي في النسخة 18 والذي يجمع بين بطل محاربي الإمارات الحالي في وزن الديك المغربي إكزافير علوي من المغرب مع البرازيلي فنيسيوس دي أوليفييرا، بجانب عودة نزال السيدات.

وقال فؤاد دوريش إن دعم القيادة الرشيدة للرياضة وكل المجالات حفزهم إلى تحقيق النجاح، كما وجه الشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على دعمه ومساندته ومتابعته الحثيثة لكافة الأمور.

وأشاد درويش بالدعم الذي يحظى به محاربو الإمارات من القيادات الرياضية ومختلف الجهات التنظيمية بالدولة، في مقدمتها إدارة الكوارث والأزمات والطوارئ، ذاكراً أن البطولة تمكنت من صنع اسم لامع لها بين أكبر منظمات الألعاب القتالية في العالم، وباتت محط أنظار الإعلام الرياضي العالمي عوضاً عن شعبيتها الجماهيرية الطاغية وتطورها المتنامي والسريع.

وقال: «بطولات محاربي الإمارات حققت العديد من الإنجازات على مدار العامين السابقين، رغم أننا مازلنا في بداية الطريق وما زالت طموحاتنا كبيرة وجامحة، نستقي أهدافنا وتطلعاتنا نحو المستقبل من رؤية وعزيمة قيادتنا الرشيدة».