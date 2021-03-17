شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين اتحاد الكرة وممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 الوحدة، العين، شباب الأهلي، والشارقة؛ بهدف الوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بالمشاركة في هذه البطولة التي تنطلق اعتباراً من شهر إبريل/ نيسان المقبل بمشاركة 40 فريقاً تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع خمس مجموعات لمنطقة الغرب، إضافة إلى خمس أخرى لمنطقة الشرق.

وعُقد الاجتماع على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وممثلي الإدارات المعنية إلى جانب مسؤولي الفرق الأربعة.

وتناول الاجتماع الجوانب الخاصة بمشاركة أنديتنا في البطولة الآسيوية والاشتراطات التي حددها الاتحاد القاري فيما يتعلق بالسفر والتنقل بالنسبة للأندية التي ستلعب خارج أرض الدولة وكذلك استضافة نادي الشارقة لمباريات مجموعته، والرد على الاستفسارات الواردة من الأندية.

وأكد ابن هزام أن الاجتماع يأتي في إطار حرص اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على توفير كُل احتياجات أنديتنا وتقديم الدعم لها لضمان تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بتوفير مرافق إدارية وطبية لكل نادٍ من الأندية الأربعة لتكون الأندية حلقة وصل مع الاتحاد الآسيوي خاصة فيما يتعلق بمسألة البروتوكول الصحي وغيرها.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق عن منحه نادي الشارقة حق استضافة منافسات المجموعة الثانية التي تضم أندية (الشارقة، تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من التصفيات إما الوحدة السعودي وإما القوة الجوية العراقي) فيما سيلعب نادي شباب الأهلي مباريات مجموعته الأولى في العاصمة الرياض، بينما سيواجه نادي العين في التصفيات نادي فولاذ خوزستان الإيراني والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني) وستقام مبارياتها كذلك في الرياض، وسيلعب نادي الوحدة مع نادي الزوراء العراقي والفائز منها سيلعب ضمن المجموعة الخامسة التي ستُلعب مبارياتها في الهند.