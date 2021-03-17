شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الإسطبلات الخاصة يدشن مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ينطلق صباح الخميس مهرجان أبوظبي للقدرة الذي يستمر 3 أيام، وذلك في ختام موسم السباقات في القرية العالمية بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف إسطبلات الدولة.

ويفتتح المهرجان صباح الخميس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بسباق ملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، فيما يقام الجمعة سباق السيدات لمسافة 100 كلم والختام يوم السبت بالسباق الرئيسي لمسافة 120 كلم.

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيبات السباق، وقسمت مراحل السباق إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر والثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر والرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض، واعتمدت عدداً من الضوابط التي يترتب على الفرسان والمدربين الالتزام بها.

وتم تحديد ضوابط السباق بألا يزيد نبض الحصان عن 64 نبضة في الدقيقة عند إجراء الفحص البيطري عقب كل مرحلة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم تأكيد أهمية الالتزام بها، كما يقام المهرجان وفق الضوابط الاحترازية المتبعة منذ بداية الموسم، وأن جميع الحضور عليهم إبراز فحص طبي سلبي عند الدخول عبر البوابات المختلفة.

وأكد مسلم العامري مدير عام القرية العالمية للقدرة بالوثبة، ثقتهم في نجاح مهرجان أبوظبي في ختام موسم القرية، مبيناً أن اللجنة المنظمة أكملت كافة الترتيبات لإنجاح السباقات الثلاثة.

وأكد حرص إدارة القرية على الاستمرار في النجاح الذي حققه موسم 2021 بالرغم من الظروف والتحديات في ظل الظروف الصحية نسبة لجائحة كورونا، متمنياً أن يواصل الفرسان والفارسات الانضباط الذي ساد طوال السباقات الماضية.