شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للدراجات» يفتتح مقراً للنادي في منطقة الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الدكتور مغيير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، افتتح النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات مقراً للنادي في منطقة الظفرة الثلاثاء، ليكون امتداداً لمقر النادي الرئيسي في أبوظبي، وليقدم خدماته ويتابع النشاط المجتمعي لمحبي رياضة الدراجات في منطقة الظفرة.

ويأتي افتتاح المقر الجديد في منطقة الظفرة ضمن استراتيجية النادي؛ الهادفة إلى توسيع نطاق نشر رياضة ركوب الدراجات في إمارة أبوظبي، واستقطاب المهتمين بها، وتوفير الاحتياجات المطلوبة؛ لممارسة هذه الرياضة، في ظروف آمنة، وكذلك ليقوم المقر الجديد بتنسيق السباقات مع المقر الرئيسي في أبوظبي، والتي تقام في منطقة الظفرة، والتواصل مع الأفراد للمشاركة فيها.

وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أن تزايد أعداد ممارسي رياضة ركوب الدراجات في منطقة الظفرة، دفعنا إلى فتح هذا المقر لتعزيز التواصل مع محبي هذه الرياضة.

وأضاف: شغف رياضة ركوب الدراجات في تزايد مستمر بإمارة أبوظبي؛ لذا علينا العمل على استيعاب كل هذه الأعداد من هواة ركوب الدراجات، وتشجيع الجميع على أسلوب حياة صحي، وصولاً إلى أكبر عدد من الأفراد الممارسين لهذه الرياضة في أجواء آمنة تحفظ سلامتهم.

وقال: نادي أبوظبي للدراجات يعمل وفق خطط طموحة، وبرنامج زمني دقيق؛ لتحقيق الأهداف المطروحة؛ لذلك نسعى إلى التفاعل بإيجابية من كل محبي رياضة الدراجات الهوائية، والوصول إليهم ومساندتهم بكل ما هو متوافر من إمكانات فنية ولوجستية، وجذب المواهب والمتميزين مع تقديم التدريب والدعم اللازمين لإتقان واحتراف هذه الرياضة.

وتوجه النادي بشكر خاص لرئيس شركة الظفرة للاستثمار ورئيس بلدية الظفرة، ورئيس وأعضاء نادي الظفرة على المشاركة في الافتتاح.

وقام دراجو فريق النادي بالمشاركة مع نادي العين لأصحاب الهمم والفرق المجتمعية والحضور الكريم بجولة مجتمعية في منطقة الظفرة لمسافة 30 كلم احتفالاً بالافتتاح.