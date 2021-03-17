«بيفرح أوي لو حد اختاره!».. «الكاف» يضع أحمد حسن في مقارنة مع 3 أساطير.. ورد قوي من «الصقر» على تصريحات ميدو: «بما إنك عالمي فيه ناس خارج التقييم»

الشارقة - اميمة ياسر -

رد قائد منتخب مصر السابق، "الصقر" أحمد حسن، على التصريحات الأخيرة لأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق.

وكان ميدو قد صرح، خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، بأن أحمد حسن "يفرح كثيرًا عند اختيار النجوم اسمه في التشكيل المثالي للكرة المصرية".

وعلّق "الصقر" على تصريحات ميدو، حيث كتب تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، قال فيها: "سبحان الله.. إمبارح في برنامج بيقدمه الكابتن ميدو وكان ضيف الحلقة حسين ياسر المحمدي وفي التشكيلة المثالية المحمدي اختار الصقر، فالكابتن ميدو رد قاله إن الصقر بيفرح أوي لو حد اختاره."

وأضاف أحمد حسن: "قوم يا أخي تاني يوم نصحي نلاقي الكاف عامل استفتاء على أفضل ٤ لاعبين نص ملعب في القارة، ونلاقي من ضمنهم الصقر".

وتابع: "مش عارف يا ميدو أفرح عندك ومبقاش مصدق نفسي أوي زي ما بتقول؟!! ولا أفرح باختياري من القارة الأفريقية!! أكيد مستني منك الرد بما إنك عالمي، وانت عارف إن في ناس خارج التقيم ومش منتظرين تقييم (184)".

وكان ميدو قد استضاف أمس خلال برنامجه حسين ياسر المحمدي، نجم الكرة المصرية سابقًا، حيث أكد أن ما يحدث في نادي الزمالك بالوقت الجاري أمر محزن للغاية.

وأضاف ياسر المحمدي: "تعجبت من الزمالك الذي ظهر بشكل متألق وكبير منذ شهر في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كيف أصبح الزمالك هكذا ومستواه غير لائق تمامًا وخاصة أمام الترجي الذي تفوق عليه في الموسم الماضي واكتسحه".

وتابع: "تعجبت من قرار رحيل باتشيكو والتعاقد مع كارتيرون مرة أخرى في هذا التوقيت، ولا أفهم السبب."