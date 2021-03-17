شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا بعد الفوز على نامونجو: تغلبنا على الظروف الصعبة وحان وقت الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إن الفوز الذي حققه الفريق على نامونجو التنزانى، فى الكونفدرالية الأفريقية، مهم للغاية خاصة وأن الظروف والأجواء كانت صعبة للغاية في ظل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية، ومع عدم وجود أي فرصة طوال الفترة الماضية للإعداد والتقاط الأنفاس خاصة وأن الفريق كان مرتبطا بخوض مباراة هامة في كأس مصر قبل ساعات قليلة من السفر إلى تنزانيا، ومع ذلك تعامل اللاعبون مع الأمور بصورة رائعة.

أشار المدير الفني إلى أن الفريق اضطر لتغيير غرفة الملابس قبل بداية المباراة بدقائق قليلة بسبب مواد غريبة تم وضعها على ملابس اللاعبين، وهو ما أربك الفريق لفترة ولكنهم تجاوزها ونجحوا في تحقيق الفوز رغم الظروف، وإدارة النادي تعاملت بصورة رائعة بعد الشكوى للكاف مما حدث.

المدرب قال إن اللاعبين يستحقون الحصول على الراحة التي يحتاجون إليها ،خاصة وأنهم قدموا مباريات قوية للغاية في الفترة الأخيرة ولعبوا مواجهات غاية في الصعوبة والقوة، وحان الوقت لاستغلال فترة التوقف الدولي للراحة قبل استئناف التدريبات والعودة.

أكد أروابارينا إن جميع المباريات صعبة لكل الفرق وبيراميدز مرتبط بمباريات قوية في مختلف البطولات سواء محليا أو قاريا ويتعامل مع مبارياته واحدة تلو الأخرى ويسعى للفوز بكل اللقاءات التي يخوضها أملا في مواصلة المشوار الناجح.

وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.