شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يدافع عن موسيمانى: لم يلعب مباراة بتشكيل كامل.. ووسط الأهلى فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى عن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر، مؤكداً أنه يواجه ظروفا صعبة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى.

وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"سعداء للغاية بالفوز على بطل الكونغو بأداء ونتيجة رائعين، كنا موفقين للغاية فى اختيار التشكيل المناسب والتغييرات وتجهيز اللاعبين لهذه المباراة المهمة".

وأكمل مدرب الأهلى :" واجهنا فيتا كلوب بثنائى هجومى لان بطل الكونغو فريق يهاجم بإستمرار وخطوطه ستكون مفتوحة مما يمنح لاعبى الاهلى خاصة محمد شريف ومروان محسن وأفشة قدرة على هز شباكه والثلاثى لعب بطريقة مميزة وكذلك والتر بواليا عقب نزوله بديلا".

ويضيف سامى قمصان :"أرفض المبالغة فى الإشادة بالاهلى فى حالة الفوز أو المبالغة فى انتقاد الفريق حال الخسارة أو التعادل، نحتاج دعم الجمهور وثقته فى اللاعبين ، ومينفعش نقول موسيمانى وحش عشان اتعادل مع فيتا فى مباراة واجهنا فيها سوء توفيق كبير وكنا الاقرب للفوز ، موسيمانى لم يلعب مباراة واحدة منذ قدومه للأهلى بتشكيل كامل ، دائماً هناك إصابات وكورونا وإيقافات".

وأكمل مدرب الأهلى :" المركز الوحيد الذى لانشعر بالقلق منه هو خط الوسط لأن فيه رباعى يقاتل ومستوياتهم متقاربة وهم عمرو السولية وديانج وحمدى فتحى وأكرم توفيق وممكن يشارك فيه بيكهام ورامى ربيعة، بخلاف ذلك نواجه قلق شديد فى المراكز الأخرى حال إصابة أحد أفراد التشكيل الأساسى".

وكشف أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى أن أيمن أشرف شعر بإجهاد فى عضلة السمانة فى الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وقرر الجهاز الفنى استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد فى عضلة السمانة، حيث يحتاج اللاعب للراحة يومين أو أكثر وبعدها ينتظم فى التدريبات بشكل طبيعي.

فيما أكد أبو عبلة، أن محمد شريف، سليم ولم يتعرض للإصابة خلال مباراة الأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى، وقرر إراحة اللاعب بين شوطى المباراة بعد شعوره بإجهاد خفيف فى السمانة، ويحتاج للراحة قبل أن يشارك فى التدريبات بشكل طبيعى.