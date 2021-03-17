شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الزمالك وبيراميدز عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب مندوبو ناديى الزمالك وبيراميدز عن الإجتماع الذى دعت إليه اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اليوم الأربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الجبلاية بشأن جدول الدورى، ووضع خريطة جديدة للمسابقة؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التى تشكل عبئا على اللاعبين فى ظل تلاحم المواسم.

وحضر عن النادى الأهلى طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، وأشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، وطه السيد، المشرف على الكرة بنادى غزل المحلة، ومحمد الحصرى، ممثلا عن نادى الجونة ومحمد عادل ممثلا عن المقاولون ومحمد الخولى عن المصرى ومحمد غرابة عن انبى.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وجهت الدعوة لأندية القسم الأول؛ للاجتماع في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة فى مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات القارية، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور التى تهم الأندية.