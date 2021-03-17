شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار المالى للزمالك فى بيان: مسئوليتى فى التعاقد مع كارتيرون مالية فقط.. واللاعبون يتغيبون بدون عقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر طارق حشيش، المستشار المالى بنادى الزمالك، بيانا حول طبيعة عمله فى النادى، وموقفه من بعض القرارات، وجاء نص البيان كالتالى:

"دورى الحالى مع اللجنة مالى فقط وغير مسئول عن إدارة كرة القدم من قريب أو بعيد، لو كنت المسئول كنت رفضت رحيل أى لاعب فى فترة القيد خصوصا مصطفى محمد، وكنت رفضت شراء أى لاعب فى الوقت الحالى وده رأى من الناحية المالية وليس الفنية ولو اضطريت لإعارة مصطفى محمد كنت بيعته هو فقط ومطلعتوش إعارة واستفدت بفلوسه وسددت كل مستحقات اللعيبة" .

وأضاف المستشار المالى بنادى الزمالك فى البيان: أنا دائما بواجه ومبختفيش ومحبش القى اللوم على حد، اللجنة فوجئت اول ما ستلمت مهامها بأكثر من 11 عرضا لمعظم اللاعيبة العروض لعبت فدماغها وشتتهم خليتهم كلهم نفسيا رافضين يلعبو فى الوقت اللى ولا لاعب فى الفريق المنافس جاله عروض تقريبا.

وتابع: كنت مسئولا عن إتمام تعاقد كارتيرون من النواحى المالية والتفاوضية فقط ودا مش عشان القى مسئولية قدومه على حد لا لكن دى الحقيقة أنا دورى مالى فقط، مضيفا: الجهاز الفنى السابق كانت كل الظروف ضده لكنه تعامل بمنتهى ضعف الشخصية وساب لاعيبه موقرة ترحل بمنتهى السهولة غير اللاعيبة اللى بتتغيب وتعترض أثناء اللعب بلا عقاب أو حزم.

واستطرد: الجهاز الحالى حاطط خطة فنية مستقبلة بس بالإمكانيات الموجودة حاليا لكن واثق من نجاحهم لأنهم واضعيين خطط إعداد وتجهيز جيدة جدا، والخسارة مش نهاية الدنيا لكن المهم ندعم فرقتنا ونقف نساندها والآمال مازالت موجودة.

وقال: اللجنة الحالية مشكلتى الرئيسية معاها التأخير فى القرارات الهامة بسبب تقنين كل قرار لكنها جت وهترحل دون أن يكون هناك أى مخالفة قانونية عليها وده حدث غير مسبوق فى تاريخ النادى لأنهم كلهم رجال قانون.

وأضاف: مشروعات تاريخية يتم التجهيز لها ستنقل النادى للعالمية يتم تجهيزها ودراستها بمعرفة بيوت خبرة عالمية سيحصد ثمارها المجالس القادمة انتظروا نادى الزمالك الجديد، ستاد نادى الزمالك، شركات الزمالك لكرة القدم، أنا زمالكاوى بخدم الزمالك بلا عقد أو مقابل أو أى منصب رسمى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام تبدأ اليوم عقب الخسارة أمس أمام الترجى التونسى بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق بشكل طبيعى فى التدريبات يوم السبت المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقررة إقامتها أحد يومى 2 أو 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.