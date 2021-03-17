شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم نامونجو بثنائية نظيفة فى عقر داره بـ"الكونفدرالية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدف فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

أحداث المباراة

بدأ الشوط هادئ، وفى الدقيقة 8 شن بيراميدز أول هجمة خطرة على مرمى الفريق التنزانى بتسديدة من محمود حمادة، وفى الدقيقة 14 كاد أحمد توفيق احراز هدف التقدم لفريقه إلا إن الحارس نجح فى التصدى للكرة.

فى الدقيقة 26 انتفض الفريق التنزانى وشن أخطر هجمة على مرمى بيراميدز تصدى لها شريف إكرامى ببراعة وتألق، وحافظ على نظافة مرماه.

واستمر الحذر الدفاعى من الفريقين مع شن بعض الهجمات على استحياء، لاسيما وإن فريق بيراميدز كان مسيطرًا بنسبة أكبر على مجريات الشوط، وفى أخر دقيقة تعرض أحمد توفيق للإصابة وخرج من اللقاء.

مع بداية الشوط الثانى دخل محمد فاروق بدلاً من أحمد توفيق الذى تعرض لإصابة عضلية، وضغط فريق نامونجو مع بداية الشوط الثانى على دفاعت الفريق السماوى، الذى تحطمت كافة الهجمات على أقدام مدافعيه وحارسه إكرامى.

وفى الدقيقة 64 أجرى أروابارينا تبديلان بخروج محمود حمادة والغانى جون أنطوى وشارك بدلاً منهما البوركينى إيرك تراورى، وعمر جابر، وفى الدقيقة 66 هدد محمد فاروق مرمى نامونجو.

وفى الدقيقة 68 حصل محمد فاروق على ركلة جزاء بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحى، سجلها الأخير باقتدار وأحرز منها هدف التقدم لفريقه.

وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى لبيراميدز بعد جملة فنية متقنة، بين رمضان صبحى وأحمد فتحى وإيريك تراورى وفى النهاية تمريرة بين محمد فاروق وعمر جابر الذى سجل منها الهدف، وأجرى بعدها أروابارينا تبديل بخروج محمد حمدى ونزول دودو الجباس.

بيراميدز خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أسامة جلال ، خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمود حمادة - أحمد توفيق ، خط الهجوم: جون أنطوي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عمر جابر - أحمد الشناوي - محمد فاروق - إيريك تراوري - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس.

المباراة قادها تحكيميًا محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.