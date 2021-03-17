شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من السوشيال ميديا ووسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق من التعامل مع السوشيال ميديا، أو الظهور في وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية ، حتي تحسن النتائج ومصالحة الجماهير.

وأكد كارتيرون أن هناك حالة من عدم التركيز تسيطر على بعض اللاعبين بسبب السوشيال ميديا، أما بالنسبة لوسائل الإعلام فقد أكد كارتيرون للاعبين أنه علم بأن هناك بعض اللاعبين هاجموا زملائهم في الفريق عبر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، وهو ما لن يسمح به في الفترة المقبلة.

ويفرض كارتيرون حالة من الانضباط داخل فريق الزمالك من خلال اتخاذ بعض القرارات الهامة عقب الخسارة من الترجي التونسي بهدف نظيف أمس في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتأزم موقف الفريق في التأهل لدور الـ 8 من البطولة.

ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر إقامتها 2 أو 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي يحتاج الزمالك للفوز بها للحفاظ علي أمل التأهل لدور الـ 8 من البطولة خاصة بعد الخسارة من الترجى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.

وأكد كارتيرون لجهازه المعاون أن شيكابالا يعاني من نقص في اللياقة البدنية، ويحتاج لبرنامج تأهيل مكثف خلال الأيام المقبلة لتجهيزه بالطريقة الأمثل لقيادة هجوم الزمالك امام مولودية الجزائر.

ويدرس كارتيرون اجراء تعديلات علي تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب في تصفيات أمم افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في إيجاد حلول للمشاكل الفنية التي ظهرت في مباراة الترجي أمس، وأبرزها عدم وجود أنياب هجومية وخطورة علي مرمي المنافس طوال المباراة.

ويأتي في مقدمة التعديلات التي يجريها كارتيرون علي التشكيل هي الدفع بالحارس الأساسي محمد أبو جبل بدلا من محمود جنش الذي كان أحد أسباب تأزم موقف الزمالك في المجموعة بعدما استقبل مرماه 4 أهداف في مباراتي الترجي.