شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها إعلان اتحاد الكرة انتهاء الدورى 30 سبتمبر المقبل ، وبدر بانون وبواليا ينضمان لمنتخبى المغرب والكونغو، وأندية الدورى الممتاز ترفض ضغط المباريات وترحب بانتهائه أكتوبر المقبل .

اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بعد اجتماعها اليوم مع أندية الدورى الممتاز انتهاء الدورى هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن يستمر بنفس الوضع كما هو عليه دون مزيد من الضغط على الأندية.

بدر بانون وبواليا ينضمان لمنتخبى المغرب والكونغو

يطير المغربى بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى بلاده خلال الساعات المقبلة للانضمام للمنتخب المغربى، والمشاركة معه فى مباراتى موريتانيا وبوروندى، ضمن مباريات الأجندة الدولية فى مارس الجارى.

موسيماني يقضي أجازة الأهلي في جنوب أفريقيا

فتح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تحقيقا، في واقعة تأخر حكم عن مباراة بالقسم الثالث بين فريقى البدرشين والقومي.

تخلّف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة صباح اليوم الأربعاء، وتوجه من الكونغو إلى بلاده جنوب أفريقيا لقضاء إجازة مع أسرته. توفى صباح اليوم رضا حميدة لاعب الزمالك والمقاولون والترسانة السابق، وأحد نجوم الجيل الذهبى للكرة المصرية فى عقد الثمانينات .

اتحاد الكرة يحقق في واقعة تأخر حكم عن مباراة ساعة ونصف في القسم الثالث

فتح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تحقيقا، في واقعة تأخر حكم عن مباراة بالقسم الثالث بين فريقى البدرشين والقومي.

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر إقامتها 2 أو 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي يحتاج الزمالك للفوز بها للحفاظ علي أمل التأهل لدور الـ 8 من البطولة خاصة بعد الخسارة من الترجى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة. كارتيرون يجهز شيكابالا للمشاركة أساسيا أمام مولودية الجزائر

كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن تخصيص 3 فنادق للفقاعة الطبية لبطولة العالم للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل، خاصة فى ظل زيادة عدد الدول المشاركة، والتى وصلت حتى الآن إلى 64 دولة.