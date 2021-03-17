شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: رحيلى لجنوب أفريقيا "غلطة".. وأمامى 7 سنوات فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش أن قرار احترافه بدوري جنوب أفريقيا كان "غلطة" دفع ثمنها كثيرا.

وقال الغزال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" بعترف إنى لما لقيت وليد أزارو بيشارك أساسى فى الأهلى قولت لازم أخرج للإعارة عشان أشارك وكان اختيارى لبيدفيست الجنوب أفريقى غلطة منى.. وكنت متخيل أن كده بساعد نفسى ولكن الأيام أثبتت عكس كده، كان ممكن اختار أى نادى فى الدوري المصرى أفضل من دوري جنوب أفريقيا ، الدوري هنا متشاف جدا وأفضل من دوريات فى أوربا وكان هيساعدنى أرجع لمستوايا".

وأكمل:"كنت ماشى كويس فى الاهلى بس الإصابة جتلى فترة طويلة 6 شهور الخلفية تروح وتيجى ووقتها مشى كارتيرون وجه لاسارتى اللى قالى إنت محتاج تلعب ماتشات كثيرة عشان تستعيد فورمتك ووقتها جه عرض الصفاقسى التونسى ولكن لم تكتمل الصفقة".

وأكمل عمرو جمال:" ضاعت منى أول سنة مع الطلائع مدخلتش فى الاجواء بسرعة بس رجعت قولت لازم اركز وأرجع أقف على رجلى أنا لسه 29 سنة وفاضلى 7 سنين على الاقل فى الملاعب والموسم ده ظهرت بشكل متميز عشان مركز بره الملعب وجوه كمان وواخدها تحدى مع نفسى".

وشارك عمرو جمال مع طلائع الجيش في الموسم الحالي خلال 14 لقاء وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.