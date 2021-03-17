شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخطر اتحاد الكرة بإقامة مبارياته بالدور الثانى على ملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر نادى أسوان اتحاد الكرة بشكل رسمى، بإقامة مبارياته فى الدور الثانى ببطولة الدورى هذا الموسم على ملعبه بمدينة أسوان، رافضا الاستمرار ولعب مبارياته فى القاهرة كما كان الحال فى الفترة الماضية.

وطالب نادى أسوان اتحاد الكرة بإخطار الأندية بهذا القرار رسميا، ومراعاة ذلك فى جدول مباريات الدور الثانى بالدورى.

واتفق اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الجبلاية، على انتهاء مسابقة الدورى العام للموسم الحالي يوم 30 سبتمبر المقبل.

ووافق اتحاد الكرة خلال الاجتماع على طلب أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها إنبى، بعدم إقامة مباريات فى مسابقة الدورى خلال منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2021 والتى تشهد مشاركة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب.

واقترح اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع إقامة مباريات الدورى خلال الأولمبياد بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ، إلا أن الأندية وعلى رأسها نادى انبى رفضت بشدة بداعى وجود أكثر من لاعب فى كل ناد بالمنتخب الأولمبى.

كما رفضت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، اقتراح اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا بإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى ينتهى الموسم الحالى بالكامل يوم 30 سبتمبر المقبل.

وعرضت اللجنة التى تدير الجبلاية على الأندية إقامة مباريات كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، على أن تقام مباريات الكأس خلال التوقفات والتجمعات الدولية للمنتخبات وهو ما رفضته الأندية بشكل قاطع فى اجتماع اليوم بمقر اتحاد الكرة.

فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد لتكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي في سبيل اقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، في المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر ، أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.