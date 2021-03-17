شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب بنجامين مكابا لمواجهة نامونجو التنزانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا"، استعدادا لخوض مباراة نامونجو، حيث يحل بيراميدز ضيفا على الفريق التنزانى في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل قمة مجموعته الرابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وعقد المدير الفني لبيراميدز، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا محاضرة أخيرة بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك مباشرة من فندق الإقامة لشرح خطة اللعب والتشكيل الذي يخوض اللقاء الهام.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو فريق نادي بيراميدز على معاينة ملعب مباراة فريق الكرة أمام نامونجو التنزاني، فور وصولهم، وأبدى اللاعبون ارتياحهم لمستوى أرض الملعب والنجيلة الجيدة إلى حد كبير والتي ستساعد على تقديم مباراة قوية.