شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب بنجامين مكابا لمواجهة نامونجو التنزانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا"، استعدادا لخوض مباراة نامونجو، حيث يحل بيراميدز ضيفا على الفريق التنزانى في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل قمة مجموعته الرابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.
وحرص الجهاز الفني ولاعبو فريق نادي بيراميدز على معاينة ملعب مباراة فريق الكرة أمام نامونجو التنزاني، فور وصولهم، وأبدى اللاعبون ارتياحهم لمستوى أرض الملعب والنجيلة الجيدة إلى حد كبير والتي ستساعد على تقديم مباراة قوية.
وتضم المجموعة الرابعة أندية "بيراميدز– الرجاء المغربي – نكانا الزامبي – نامونجو التنزاني"، ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد الفوز على ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يأتي نامونجو ثالثاً ونكانا الزامبي رابعاً.
ويًدير المباراة طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.