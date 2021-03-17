شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات سابقة بالزمالك ردا على المستشار المالى: غرمنا أوباما وحازم فى عهد باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت قيادات سابقة بالزمالك، على البيان الصادر عن المستشار المالى للنادى طارق حشيش، نافية تغاضى الإدارة عن مخالفات اللاعبين خلال فترة المدير الفنى السابق باتشيكو، ومشددة على أن تلك الفترة شهدت إصدار عقوبات بحق بعض اللاعبين، تؤكدها المستندات الرسمية والإعلانات المعلقة داخل غرفة اللاعبين أنفسهم.

وقالت القيادات السابقة في الزمالك ، التى رفضت التصريح بهويتها، إن الجهاز الفنى السابق وقع أكثر من عقوبة على بعض اللاعبين بسبب مخالفتهم للوائح، ومنها تغريم مهاجم الفريق يوسف أوباما والظهير الأمين حازم إمام 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية الظهور الإعلامى دون موافقة الجهاز الفنى.



عقوبات الزمالك

وبحسب المستندات والصور التى عرضتها المصادر، فقد أصدر جهاز الكرة قرارا إداريا بمنع اللاعبين من الظهور إعلاميا بدون موافقة مكتوبة من الإدارة، وأيضا منع اللاعبين أو وكلائهم وأولياء امورهم من التعامل مباشرة مع رئيس الزمالك بدون موافقة، مع التحذير من توقيع غرامة مالية كبيرة على المخالفين.

يـأتى ذلك ردا على بيان المستشار المالى للنادى، طارق حشيش، الذى قال فيه إن إدارة الكرة بالزمالك لم توقع عقوبات على اللاعبين المخالفين خلال فترة الجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى باتشيكو، وهو ما نفته القيادات السابقة من واقع ما قالت إنها مستندات رسمية وقرارات إدارية معلنة داخل غرف اللاعبين بالنادى.