شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مصابى الأهلى بعد موقعة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى، للإصابات خلال مباراة الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز النسور الحمر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، ولكنها كانت إصابات بسيطة لا تدعو للقلق.

وكشف أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى أن أيمن أشرف شعر بإجهاد فى عضلة السمانة فى الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وقرر الجهاز الفنى استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد فى عضلة السمانة، حيث يحتاج اللاعب للراحة يومين أو أكثر وبعدها ينتظم فى التدريبات بشكل طبيعي.

فيما أكد أبو عبلة، أن محمد شريف، سليم ولم يتعرض للإصابة خلال مباراة الأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى، وقرر إراحة اللاعب بين شوطى المباراة بعد شعوره بإجهاد خفيف فى السمانة، ويحتاج للراحة قبل أن يشارك فى التدريبات بشكل طبيعى.

وقرر الجهاز الفنى، استبعاد صلاح محسن من قائمة مباراة فيتا كلوب بسبب شكواه من آلام فى العضلة الأمامية، وهى نفس الإصابة التى اشتكى منها خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتسببت فى غيابه شهر عن المشاركة فى المباريات، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى بعد عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية.

واشتكى بدر بانون، من إصابة خفيفة فى الكاحل، ولكنها لا تدعو للقلق، وسيكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعى.

وكان الأهلى قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر أمس فى الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.