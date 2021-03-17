شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية أيمن وشريف طبياً لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو الأهلي أن الثنائي محمد شريف وأيمن أشرف جاهزين من الناحية الطبية، بعد شكواهما من إصابات خلال مباراة فريقهما ضد فيتا كلوب أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تابع مصدر بالاهلى أن شريف وأيمن اشتكى من الإجهاد ولكن هذه الإصابات لن تمنعهما من الانضمام لصفوف منتخب مصر حال تلقيهما استدعاء للانضمام لقائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية، في التجمع الدولي المقبل.

واشتكى محمد شريف من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب وكانت سببا في خرجه بين شوطي المباراة ونزول طاهر محمد طاهر بدلا منه.

فيما اشتكى أيمن أشرف من إجهاد في عضلة السمانة، ولم يستكمل اللقاء وشارك أحمد رمضان بيكهام بدلا منه، ولكن الإصابة بسيطة ومجرد إجهاد بسيط وسينضم لمعسكر المنتخب الوطني بشكل طبيعي.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.