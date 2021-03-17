شكرا لقرائتكم خبر عن هل فقد الزمالك أمال التأهل لدور الثمانية بعد الخسارة من الترجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ فريق الزمالك عشاقه ومحبيه بالخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف وحيد، بالجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فى المباراة التى أقيمت أمس بالقاهرة، ليتأزم موقف الفريق الأبيض بشكل أكبر في المجموعة.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على موقف الفارس الأبيض في دور المجموعات الأفريقى ..

س: ماهو ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال الأفريقى ؟

ج: بعد مباريات الجولة الرابعة بدوري الأبطال، وخسارة الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف وفوز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالي على أرضه بنفس النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى:

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.

س: هل فقد الزمالك فرصة الصعود لدور الثمانية ؟

ج: رغم صعوبة الموقف إلا أن فرص الصعود لاتزال موجودة للزمالك، الفريق الأبيض أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بالتعادل في القاهرة وفوز الزمالك في الجزائر، حال حدوث السيناريو المذكور.

س: متى يخوض الزمالك مباراة الجولة الخامسة والسادسة لدور المجموعات ؟

ج: تقام الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أفريقيا مطلع شهر أبريل المقبل، ويلتقى الزمالك مع مولودية الجزائر على ملعب الأخير في 2 أبريل المقبل، بينما يلتقي الترجي مع تونجيث في السنغال.

فيما تقام الجولة السادسة والأخيرة لدوري الأبطال بعد الجولة الخامسة بأسبوع، حيث يلتقي الزمالك مع تونجيث بالقاهرة والترجي مع مولودية الجزائر في تونس.

س: ماذا يحدث في حالة تساوى فريقين في النقاط ؟

ج: في حالة تساوي فريقين أو أكثر فى عدد النقاط بعد انتهاء مباريات كافة الجولات بدور المجموعات يتم اللجوء لعدة معايير، الأولى هى ​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوى معه، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرض الخصم في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوى معه.

س: كيف يستعد كارتيرون لمواجهة مولودية الجزائر ؟

ج: يدرس كارتيرون اجراء تعديلات علي تشكيل الزمالك خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا، حيث يرغب كارتيرون في إيجاد حلول للمشاكل الفنية التي ظهرت في مباراة الترجي وأبرزها عدم وجود أنياب هجومية وخطورة علي مرمي المنافس طوال المباراة.