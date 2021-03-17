شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين نامونجو التنزانى وبيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة نامونجو التنزانى وبيراميدز، بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحتل بيراميدز قمة مجموعته الرابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

بدأ الشوط هادئ، وفى الدقيقة 8 شن بيراميدز أول هجمة خطرة على مرمى الفريق التنزانى بتسديدة من محمود حمادة، وفى الدقيقة 14 كاد أحمد توفيق أن يحرز هدف التقدم لفريقه، إلا إن الحارس نجح فى التصدى للكرة.

فى الدقيقة 26 انتفض الفريق التنزانى وشن أخطر هجمة على مرمى بيراميدز تصدى لها شريف إكرامى ببراعة وتألق، وحافظ على نظافة مرماه.

واستمر الحذر الدفاعى من الفريقين مع شن بعض الهجمات على استحياء، لاسيما وإن فريق بيراميدز كان مسيطرًا بنسبة أكبر على مجريات الشوط، وفى أخر دقيقة تعرض أحمد توفيق للإصابة وخرج من اللقاء.

ضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أسامة جلال ، خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمود حمادة - أحمد توفيق ، خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر جابر - أحمد الشناوي - محمد فاروق - إيريك تراوري - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس.

وتضم المجموعة الرابعة أندية "بيراميدز– الرجاء المغربي – نكانا الزامبي – نامونجو التنزاني"، ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد الفوز على ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يأتي نامونجو ثالثاً ونكانا الزامبي رابعاً.

ويًدير المباراة طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.