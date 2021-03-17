شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادي الأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من الكونغو، وبعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أكد مصدر داخل النادى الاهلى أن صلاح محسن شعر بإجهاد في العضلة الأمامية، وهي العضلة التي كان يشكو منها منذ فترة بسبب برنامج التأهيل، ولكن فضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي في الأيام المقبلة، حيث كان بحاجة للراحة فقط.

وأكد المصدر أن صلاح محسن لا يحتاج لإجراء أشعة أو فحوصات طبية لتحديد موقفه، لأن الإصابة بسيطة، والجهاز الطبي فضل إراحته بعد شكواه من إجهاد في العضلة الأمامية، مشيرا إلى أن الإجهاد سببه التدريبات البدنية التي خاضها اللاعب خلال فترة التأهيل.

وأضاف سامى قمصان: "استبعاد صلاح محسن بسبب شكواه من العضلة الأمامية، حيث فضل موسيمانى عدم المجازفة به وإراحته للمباريات المقبلة".

وكان الأهلى فاز بثلاثة أهداف على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، عن طريق كل من محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر فى الدقائق 6 و19 78 من عمر المباراة.