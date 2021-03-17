شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس إقالة دراجان يوفيتش..واتصالات مع إيهاب جلال لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان إقالة البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للدراويش من منصبه، بسبب عدم استطاعه تقديم النتائج المرجوة مع الفريق الأصفر منذ توليه المسئولية الفنية .

ويرغب مجلس الادارة بالاسماعيلى، اللجوء لمدرب وطنى لإنقاذ الإسماعيلى من مغبة الهبوط للقسم الثانى، بعدما فشلت كل تجارب الاجانب خلال المواسم الاخيرة .

ومنح مجلس الاسماعيلى، اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة صلاحيات للتفاوض مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لقيادة الفريق الأصفر خلفاً ليوفيتش حتى يستطيع بداية فترة إعداد مع الاسماعيلى خلال فترة توقف الدوري بسبب الاجندة الدولية.

وجاء تعادل فريقا طلائع الجيش والإسماعيلى، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.