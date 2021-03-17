شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كارتيرون "بيخبط" فى باتشيكو بدون سبب..وبحب أداء ثنائى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق تصريحات الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض عقب الخسارة من الترجى التونسى بدوري الأبطال الأفريقى .

وقال الثعلب الصغير فى برنامجه" وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" كارتيرون بيقول أن الزمالك محتاج شغل كتير بدنى وفنى، الكلام ده يعتبر تخبيط فى باتشيكو بس، عايز تقول إن عندك شغل كتير هتعمله فى الزمالك قول بس بلاش الطريقة دى، لأن نفس الفريق هو اللى قدم مباريات جميلة منذ فترة قصيرة".

ويضيف حازم إمام :" الزمالك كان الأفضل فى كل المباريات التى فاز بها وحتى التى تعادل فيها بدوري الابطال، أو الدوري كان يلعب بطريقة جميلة ، بينما أمام الترجى التونسى كان فريق تائه مستحيل تشعر أنه ممكن يجيب جول فى المباراة".

وأكمل الثعلب الصغير:" كنت بتفرج على المباراة فى مكان مفتوح ووسط الناس وشوفت إحباط رهيب فى عيونهم، مع إنى كلمت الناس فى التليفون قولتلهم بلاش تمشوا باتشيكو دلوقتى، اصبروا لبعد مباراة الترجى، ومحدش خد رأى أشرف قاسم وعبد الحليم على فى قرار رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون مش عارف ليه".

وعن الأهلى قال حازم إمام:" الفريق الأحمر عمل مباراة رائعة ويستحق الفوز عن جدارة، وبيعجبنى عالطول أداء محمد شريف مهاجم ذكى ومؤثر على المرمى، كما عجبنى أداء عمرو جمال هذا الموسم بيقدم مباريات حلوة وأهداف رائعة".

وعن الاسماعيلى قال الثعلب الصغير:" مش عارف الناس ساكتة ازاى فى الاسماعيلى، الفريق بقى وضعه صعب جدا، ويقولك صعب يهبط طب ازاى ".