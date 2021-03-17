شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على توقف الدورى أثناء أولمبياد طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم، على طلب أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها إنبى، بعدم إقامة مباريات فى مسابقة الدورى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتى تشهد مشاركة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب.

واقترح اتحاد الكرة على الأندية فى اجتماع اليوم، إقامة مباريات الدورى خلال الأولمبياد بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ، إلا أن الأندية وعلى رأسها نادى انبى رفضت بشدة بداعى وجود أكثر من لاعب فى كل ناد بالمنتخب الأوليمبى.

كما رفضت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، اقتراح اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا بإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى ينتهى الموسم الحالى بالكامل يوم 30 سبتمبر المقبل.

وعرضت اللجنة التى تدير الجبلاية على الأندية إقامة مباريات كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، على أن تقام مباريات الكأس خلال التوقفات والتجمعات الدولية للمنتخبات، وهو ما رفضته الأندية بشكل قاطع فى اجتماع اليوم بمقر اتحاد الكرة.

فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد تكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي في سبيل اقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، في المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر .

أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.