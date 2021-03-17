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بره الملعب.. أحمد العجوز : أهوى مشاهدة المباريات ورونالدو نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد العجوز نجم الإسماعيلى الأسبق .

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

 

مشاهدة المباريات

 

هل تحب دخول المطبخ ؟

 

لا

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ما الأكلة التى تفضلها؟

 

الأسماك

 

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

 

محمود عبد العزيز

 

من مطربك المفضل ؟

 

عبد الحليم حافظ

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال

 

 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟   

 

 

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

 

رونالدو

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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