شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفض إقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، اقتراح اللجنة التى تدير الجبلاية حاليا بإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى ينتهى الموسم الحالى بالكامل يوم 30 سبتمبر المقبل.

وعرضت اللجنة التى تدير الجبلاية على الأندية إقامة مباريات كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، على أن تقام مباريات الكأس خلال التوقفات والتجمعات الدولية للمنتخبات وهو ما رفضته الأندية بشكل قاطع فى اجتماع اليوم بمقر اتحاد الكرة.

فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد لتكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي في سبيل اقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، في المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر ، أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.