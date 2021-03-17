شكرا لقرائتكم خبر عن العقدة مستمرة.. الإسماعيلى لا يعرف الفوز فى 2021 بعد 10 مباريات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعادل فريقا طلائع الجيش والإسماعيلى، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى، تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".

وجاءت نتائج الدراويش كالتالى..

الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادى أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 2/0 الأهلى

الإسماعيلى 1/1 طلائع الجيش