شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبو الأندية يتوافدون على مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع "ضغط الدورى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد مندوبو الأندية، على مقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع الذى دعت إليه اللجنة الثلاثية اليوم الأربعاء، وذلك لشرح وجهة نظر الأهلى، ووضع خريطة جديدة للدورى؛ بهدف تخفيف ضغط المباريات التى تشكل عبئا على اللاعبين فى ظل تلاحم المواسم.

وحضر عن النادى الأهلى طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، وأشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، وطه السيد، المشرف على الكرة بنادى غزل المحلة، ومحمد الحصرى، ممثلا عن نادى الجونة.



مندوبو الأندية



مندوبو الأندية



جانب من وصول مندوبو الأندية



مندوبو الأندية

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وجهت الدعوة لأندية القسم الأول؛ للاجتماع في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة فى مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات القارية، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور التى تهم الأندية.