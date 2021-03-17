شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا مهدد بالغياب عن معسكر المنتخب بسبب شد فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول لحاق أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليونانى، بمباراتىّ منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، بعد تأكد إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وينتظر مسؤولو منتخب مصر، تقريرا طبيا من النادى اليونانى حول إصابة اللاعب الأخيرة وتحديدا مع فريقه أمام لاريسا الأحد الماضى، حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة أمام أرسنال الإنجليزى غدا في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التى يعانى منها.

ويعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر غدا قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليونانى) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجارى بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية فى البطولات.