"رفض إلغاء الدوري".. الخليج 365 يكشف مقترحات الأهلي في جلسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قدم النادي الأهلي مقترحاً خلال إجتماع اتحاد الكرة مع مسؤولي الأندية اليوم للتغلب علي أزمة ضغط المباريات المحلية بمسابقتي الدوري والكأس.
وشهد اليوم الاربعاء جلسة في مقر اتحاد الكرة مع مسؤولي أندية الدوري لبحث أزمة ضغط المباريات.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن الاهلي يتعامل بنظام المؤسسية ويحترم جميع الأندية والهيئات خاصة إتحاد الكرة الذي يعمل تحت مظلته.
وأضاف أنه منذ تم إخطاره بميعاد الإجتماع ودارت نقاشات عدة قادها محمود الخطيب رئيس النادي بصفته المفوض بالأشراف عن قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة حيث تحدث مع الجهاز الفني بحضور سيد عبدالحفيظ ومع لجنة التخطيط وتم الإستقرار في النهاية علي ورقة عمل تضمنت عدة بنود بعد قياسات وتحليل لجدول المسابقات المحلية والقارية وهي الدوري وكأس مصر ودوري رابطة الأبطال الأفريقي.
وأوضح أن إجتماعات الأهلي شهدت رفض إلغاء مسابقة الدوري بأي شكل خاصة في ظل توجه الدولة بإستمرار الحياة والتعايش مع إجراءات فيروس كورونا .
وشدد المصدر ان الأهلي أبدي خلال إجتماع إتحاد الكرة اليوم إندهاشه من وجود فترة زمنية كبيرة ما بين مواجهتي القطبين المتبقين في دوري أبطال أفريقيا دون وضع مباريات محلية ولو حتي كأس مصر.
وقال أن الأهلي أقترح وضع مباراة الفريق الأحمر مع النصر لتكون مثالاً يوم 6 أبريل حيث يلتقي مع المريخ السوداني في 2 ابريل ثم سيمبا يوم 10 من الشهر ذاته وبالتالي يتم تقديمها بدلاً من 14 أبريل .
وأضاف المصادر ان نفس الأمر ينطبق علي الزمالك بحيث يتم تقديم مواجهة حرس الحدود بدور الــ32 لتقام علي سبيل المثال يوم 6 أبريل ما بين مواجهتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي ، وأوضح أن الأهلي أقترح تقديم مباراة الاهلي والزمالك المقرر لها 18 أبريل لتقام يوم 15 أو 16 أبريل وبالتالي منح فرصة في زيادة أيام الراحة للفرق .
وأبدي الأهلي إندهاشه من إقامة مباراته مع النصر في الإسكندرية رغم أن الفريقين من القاهرة والمواجهة تقام بدون جمهور ونفس الأمر بالنسبة لمواجهة الزمالك مع حرس الحدود التي تقام بالسويس مع انها دون حضور جماهيري.