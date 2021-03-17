"رفض إلغاء الدوري".. الخليج 365 يكشف مقترحات الأهلي في جلسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم النادي الأهلي مقترحاً خلال إجتماع اتحاد الكرة مع مسؤولي الأندية اليوم للتغلب علي أزمة ضغط المباريات المحلية بمسابقتي الدوري والكأس.

وشهد اليوم الاربعاء جلسة في مقر اتحاد الكرة مع مسؤولي أندية الدوري لبحث أزمة ضغط المباريات.

‎وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن الاهلي يتعامل بنظام المؤسسية ويحترم جميع الأندية والهيئات خاصة إتحاد الكرة الذي يعمل تحت مظلته.

‎وأضاف أنه منذ تم إخطاره بميعاد الإجتماع ودارت نقاشات عدة قادها محمود الخطيب رئيس النادي بصفته المفوض بالأشراف عن قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة حيث تحدث مع الجهاز الفني بحضور سيد عبدالحفيظ ومع لجنة التخطيط وتم الإستقرار في النهاية علي ورقة عمل تضمنت عدة بنود بعد قياسات وتحليل لجدول المسابقات المحلية والقارية وهي الدوري وكأس مصر ودوري رابطة الأبطال الأفريقي.

‎وأوضح أن إجتماعات الأهلي شهدت رفض إلغاء مسابقة الدوري بأي شكل خاصة في ظل توجه الدولة بإستمرار الحياة والتعايش مع إجراءات فيروس كورونا .

‎وشدد المصدر ان الأهلي أبدي خلال إجتماع إتحاد الكرة اليوم إندهاشه من وجود فترة زمنية كبيرة ما بين مواجهتي القطبين المتبقين في دوري أبطال أفريقيا دون وضع مباريات محلية ولو حتي كأس مصر.

‎وقال أن الأهلي أقترح وضع مباراة الفريق الأحمر مع النصر لتكون مثالاً يوم 6 أبريل حيث يلتقي مع المريخ السوداني في 2 ابريل ثم سيمبا يوم 10 من الشهر ذاته وبالتالي يتم تقديمها بدلاً من 14 أبريل .

‎وأضاف المصادر ان نفس الأمر ينطبق علي الزمالك بحيث يتم تقديم مواجهة حرس الحدود بدور الــ32 لتقام علي سبيل المثال يوم 6 أبريل ما بين مواجهتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي ، وأوضح أن الأهلي أقترح تقديم مباراة الاهلي والزمالك المقرر لها 18 أبريل لتقام يوم 15 أو 16 أبريل وبالتالي منح فرصة في زيادة أيام الراحة للفرق .

‎وأبدي الأهلي إندهاشه من إقامة مباراته مع النصر في الإسكندرية رغم أن الفريقين من القاهرة والمواجهة تقام بدون جمهور ونفس الأمر بالنسبة لمواجهة الزمالك مع حرس الحدود التي تقام بالسويس مع انها دون حضور جماهيري.