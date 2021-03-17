بيراميدز يفوز على نامونجو ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزاني بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

والتقى الفريقان على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وافتتح رمضان صبحي أهداف المباراة من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 69، وعزز عمر جابر تقدم فريقه مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة بمجموعات الكونفدرالية رفقة كل من الرجاء المغربي، نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

وسبق وحقق بيراميدز الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بهم جدول ترتيب المجموعة الرابعة.