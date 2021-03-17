مصدر بالأهلي لمصراوي: لا نتعجل عودة نيدفيد.. ونجهز معلول للقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق استعجال عودة كريم وليد "نيدفيد" للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن وليد سليمان جناح الأهلي قد يلحق بلقاء الفريق القادم ضد المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر: "موسيماني يرفض استعجال عودة نيدفيد للتدريبات الجماعية مرة أخرى، وطلب من الجهاز الطبي منح اللاعب وقت أطول قبل العودة".

وأكمل: "نيدفيد تخلص تمامًا من رشح الركبة وبدأ في برنامجه التأهيلي مرة أخرى، لكن تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى صعب حاليًا".

وأردف: "وليد سليمان قد يلحق باللقاء القادم ضد المريخ السوداني خاصة أن عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية اقتربت بشكل كبير".

واختتم: "علي معلول سيتم تجهيزه للمشاركة في لقاء الأهلي ضد الزمالك التي ستقام يوم 18 أبريل القادم".