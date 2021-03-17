مصدر باتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. سبب رفض إلغاء الدوري وموعد نهايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، أسباب رفض الاتحاد لإلغاء بطولة دوري we المصري، مؤكداً أن 30 سبتمبر هو موعد نهاية النسخة الحالية من البطولة.

وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، عقدت اجتماعا مع الأندية المصرية اليوم الأربعاء، للحديث عن رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن سبب رفض الاتحاد لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، يرجع إلى عدم تأثر المنتخبات الوطنية في حالة الإلغاء.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنه حتى لا يزيد عدد أندية الدوري في الموسم المقبل، خاصة أن معظم الأندية رفضت فكرة تطبيق الهبوط على آخر ٣ مراكز.

وأكد أن رفض الاتحاد لفكرة إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري، للحفاظ على عقود اللاعبين مع الأندية.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد اتفق مع الأندية على نهاية الموسم الحالي من الدوري في ٣٠ سبتمبر المقبل.