الامارات | تأجيل الكشف عن مستضيف "خليجي 25"

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الكشف عن مستضيف "خليجي 25" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم حسم تسمية الدولة التي ستستضيف النسخة المقبلة من كأس الخليج "خليجي 25"، وذلك عقب اجتماع لرؤساء الاتحادات الذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد، على أن يعقد الاجتماع خلال شهر.

وقال الاتحاد الخليجي خلال بيان صحافي إنه اطلع المكتب التنفيذي على تقرير لجنة دراسة ملفات استضافة خليجي 25، وأوصى بعقد اجتماع لرؤساء الاتحادات خلال شهر واحد لاتخاذ القرار النهائي بتسمية البلد المنظم. وكان الاتحاد العراقي تقدم بطلب أستضافة البطولة في البصرة، بيد أن صعوبات أمنية قد تقف حائلا دون موافقة الاتحاد الخليجي على تلك الاستضافة. وارتأى المكتب التنفيذي منح مهلة إضافية للاتحاد العراقي. وأكد أن الملف الوحيد الذي تم مناقشته هو الملف العراقي.

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