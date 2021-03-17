الامارات | نسخة جديدة لبطولة "محاربي الإمارات" تنطلق 19 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة جديدة لبطولة "محاربي الإمارات" تنطلق 19 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة عن تنظيم نسختين من الحدث العالمي الجمعة والسبت المقبلين (19 و20 الجاري) بصالة "جوجيتسو ارينا" في أبوظبي. وتشهد النسخة العربية 17، إقامة 14 نزالا، بمشاركة 28 مقاتلا من 12 دولة عربية من بينهم 4 مقاتلين إماراتيين، فيما تقام السبت النسخة 18 من البطولة وتتضمن 13 نزالا بمشاركة 26 مقاتلا من 19 دولة عربية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكيتين الشمالية والجنوبية.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة، فؤاد درويش في مؤتمر صحافي إكتمال كافة الإستعدادات والتجهيزات لاقامة النسختين، بعد وصول المقاتلين إلى أبوظبي وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمقر شركة بالمز الرياضية بمشاركة البطلين الإماراتيين يوسف الحوسني ومحمد الكثيري ومشاركة بقية المقاتلين عبر تقنية زوم.

وأعلن في المؤتمر أن النزال الرئيسي في النسخة العربية سيشهد مواجهة بين راني سعدة من فلسطين (11 فوز و3 هزائم) ضد عبد العلي حريري من المغرب (12 فوز – 2 هزيمة). فيما يحصل المقاتلون الإماراتيون على حصة الأسد في مجموع النزالات حيث يشارك محمد يحيى وعبدالله محمد علي ويوسف الحوسني و الواعد محمد الكثيري في اول مشاركة له.

وكما اعلن عن الحدث الرئيسي في النسخة 18 والذي يجمع بين بطل محاربي الإمارات الحالي في وزن الديك المغربي إكزافير علوي من المغرب مع البرازيلي فنيسيوس دي أوليفييرا، بجانب عودة نزال السيدات.

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