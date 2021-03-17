شكرا لقرائتكم خبر عن الرسم هواية سكولز بعد الاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اكتسب نجم مانشستر يونايتد السابق بول سكولز (46 عاماً)، هواية الرسم بعد اعتزاله ليتحول من فنان في الملعب لخارجه، ونشر النجم لوحة لشمبانزي يرتدي سماعات رسمها لابنه أيدين (16 عاماً) الذي يعاني التوحد وفق ما نشرته الصن البريطانية.

وكان سكولز كتب في سيرة حياته "My Story": "أيدين يعاني التوحد ويعاني صعوبات عدة في التعلم لذلك لا يستطيع ممارسة الأنشطة الرياضية لكنه حتماً يحب السباحة وكأنه ابن الماء، من الرائع رؤيته يستمتع بشيء في الحياة، بعض الأطفال الذين يعانون التوحد يخافون من الماء لكن أيدين على النقيض تماماً ولو عاد الأمر إليه لكان يسبح في كل دقيقة من اليوم، حتى الطعام يحب أن يتناوله وهو في المسبح".

