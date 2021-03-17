شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وفاة لاعب هوكي بعد اصطدام قرص برأسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سان بطرسبورغ للهوكي يعلن، عن وفاة لاعبه الشاب، تيمور فيزوتدينوف، البالغ 19 عاماً، بعد 4 أيام قضاها في غيبوبة، إثر اصطدام قرص اللعبة في رأسه، أثناء مباراة الفريق أمام لوكوياروسلافل

وكان ديفينسمان تيمور فيزوتدينوف يلعب مع فريق الناشئين في دينامو سان بطرسبورج في مباراة فاصلة ضد لوكو ياروسلافل، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الروسي لهوكي الجليد للشباب، عندما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس.

وقام أحد لاعبي فريق ياروسلافل بتصويب القرص بقوة، ليصيب فيزوتدينوف في الشريان السباتي، ليسقط على الأرض ممسكاً برأسه، قبل أن يفقد وعيه ليتم نقله سريعاً إلى أحد المستشفيات.

وقالت رابطة الهوكي: إن فيزوتدينوف توفي الثلاثاء، بعدما «حارب الأطباء من أجل حياة تيمور على مدار ثلاثة أيام»، حيث تم توصيله بأجهزة التنفس الصناعي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة

وقال نادي دينامو: إن المباريات المقبلة في المسابقات، بما في ذلك دوري الهوكي كونتيننتال، ستبدأ بدقيقة صمت من أجل فيزوتدينوف.