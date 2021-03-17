ليس ريال مدريد.. رونالدو يستعد للعودة إلى فريقه السابق

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقرب للعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي من ريال مدريد الإسباني في الوقت الحالي.

وكانت وسائل إعلامية قد أكدت، في وقت سابق، أن "الدون" يرغب في الرحيل عن يوفنتوس والعودة إلى ريال مدريد من جديد بداية من الموسم المقبل.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

وقالت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية إنه بعد الخروج الأوروبي، بدأت شائعات الرحيل تحاوط رونالدو في ظل سوء أوضاعه رفقة يوفنتوس، حيث لم يحقق ما كان يأمل فيه قبل أن يبدأ التجربة في صيف العام 2018.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن المحادثات ما بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد مستمرة بالفعل منذ أشهر، وليست فقط بداية من مساء الثلاثاء الماضي.

وفجرت "توتو سبورت" مفاجأة كبيرة، حيث أكدت أن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد أقرب من ريال مدريد وفقًا لما تشير إليه المعطيات الحالية.

ونجح البرتغالي في الفوز مع ريال مدريد بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب للكرة الذهبية بعد واحدة حققها في مانشستر يونايتد، وأصبح أعظم هداف في تاريخ النادي برصيد 459 هدفًا في 439 مباراة.

وفي مانشستر يونايتد كانت بداية الانفجار والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى وكذلك حسم الكرة الذهبية الأولى في بداية صراعه الفردي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتقول صحيفة "كورييري ديلو سبورتط إن يوفنتوس حدد مبلغ 29 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات النجم البرتغالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وظهرت العديد من التكهنات في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، أبرزها تلك التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.