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ليفربول يحتفل برباعية صلاح التاريخية في شباك واتفورد

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الشارقة - اميمة ياسر - احتفل حساب نادي في "تويتر"، بالأهداف الأربعة التي سجلها نجمه محمد صلاح في شباك واتفود، خلال مباراة جمعت الفريقين في الجولة الـ31 من في موسم 2017-2018.

ونشر حساب ليفربول، فيديو لأهداف صلاح، اليوم الأربعاء (17 مارس)، الذي يصادف الذكرى الثالثة لتسجيل الفرعون المصري لرباعيته التاريخية.

وكتب حساب ليفربول في تعليقه على الفيديو: "في مثل هذا اليوم من العام 2018، محمد صلاح يسجل رباعية في شباك واتفورد على ملعب آنفيلد".

يذكر أن صلاح في ذلك الموسم، توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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