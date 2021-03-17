50 نقطة لليلارد تقود بلايزرز الى فوز مثير على بيليكانز

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لوس انجليس : سجل داميان ليلارد 50 نقطة وساهم في قلب بورتلاند ترايل بلايزرز تخلفه في الربع الاخير بشكل لافت ليخرج فائزا على نيو اورليانز بيليكانز 125 124 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكان بيليكانز في طريقه الى الفوز عندما تقدم على منافسه بفارق 17 نقطة بنتيجة 115 98 قبل نهاية المباراة بست دقائق بفضل تألق نجميه براندون اينغرام (30 نقطة) وزيون وليامسون (28)، لكن ليلارد لعب دور المنقذ وسجل 15 نقطة في سلسلة شهدت تسجيل فريقه 25 نقطة مقابل 7 فقط للخاسر قبل ان يسجل رميتين حرتين قبل ثانية واحدة من نهاية الربع الاخير.

وقال ليلارد "كنا نهمس لبعضنا البعض بأننا الفريق الاكثر خبرة وهذه هي نوعية المباريات التي يمكن الفوز بها".

وساهم ايضا في فوز بلايزرز غاري ترنت جونيور مع 22 نقطة. ووضع يوتا جاز حدا لاربع هزائم في اخر ست مباريات اخرها ضد غولدن ستايت ووريرز الاحد، بفوزه على بوسطن سلتيكس 117 109 بفضل 20 نقطة لدونوفان ميتشل ومثلها للبديل جوردان كلاركسون بينها 5 رميات ثلاثية.

وتقدم سلتيكس بفارق 11 نقطة منتصف الربع الاول لكن يوتا قلص الفارق تدريجيا ونجح في تسجيل 40 نقطة في الربع الاخير ليخرج فائزا.

وعزز يوتا رصيده في صدارة المنطقة الغربية مع 29 انتصارا مقابل 10 هزائم. أما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جايسون تاتوم مع 29 نقطة واضاف جايلين براون 28 نقطة.

وسجل ليبرون جيمس 25 نقطة ليقود لوس انجليس ليكرز الى فوز منطقي على مينيسوتا تمبروولفز 137 121. وحقق ميامي هيت فوزه الخامس تواليا بتغلبه على كليفلاند كافالييرز 113 98 بفضل 28 نقطة لجيمي باتلر.

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية على نيويورك نيكس بصعوبة 99 96. وتقدم نيكس معظم فترات المباراة لكن الكلمة الاخيرة كانت لفيلادلفيا الذي حسم الربع الاخير بنتيجة 26 14 ليخرج فائزا.