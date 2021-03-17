"مادة تصيب بالحكة" تتسبب في شكوى بيراميدز ضد نامونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم مسؤولو نادي بيراميدز بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد نادي نامونجو التنزاني بسبب تعرض الفريق لموقف تم وصفه في بيان رسمي بـ"السيء".

ووفقًا للبيان الذي نشره نادي بيراميدز، فإن إدارة النادي فوجئت برش مادة بيضاء اللون على ملابس اللاعبين قبل وصولهم لملعب المباراة، مما تسبب في إصابتهم بالحكة.

ويلعب بيراميدز مع نامونجو في تنزانيا عصر اليوم، الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجه مسؤولو بعثة بيراميدز في تنزانيا بشكوى لمراقب المباراة والمنسق العام، واللذان قاما بمعاينة غرفة تبديل الملابس والتأكد من وجود المادة البيضاء على الملابس.

واضطرت بعثة بيراميدز لوضع الملابس في مياة لتنظيفها من المادة التي وضعت عليها، قبل أن يتم وضعها في أرضية ملعب اللقاء لتتعرض لأشعة الشمس.

وبحسب ما ذكره بيراميدز في بيانه، فإن مراقب المباراة دون الواقعة كاملة في تقريره وسمح بتغيير زي الفريق المصري في المباراة ليظهر باللون الأبيض بدلًا من الأسود.

وقدمت بعثة بيراميدز الشكوى الرسمية لمسؤولي كاف وإدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي، بهدف فتح تحقيق في الواقعة.